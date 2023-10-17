شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها وأسرهم من لبنان وتؤكد التزامها بدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الأمم المتحدة ما تردد حول عمليات إجلاء لموظفيها وأسرهم من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.



وأكدت الأمم المتحدة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنها تواصل عملياتها وأنشطتها في لبنان دون انقطاع، مشددة على التزامها بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة.



وحثت الأمم المتحدة، وسائل الإعلام على التحقق من دقة التقارير قبل نشرها بهدف تجنب انتشار المعلومات المضللة والمخاوف غير الضرورية التي قد تنتج عنها خلال هذه الفترة الحساسة.