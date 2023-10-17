شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يعود إلى بلاده عقب جولة أوروبية لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عمان، مختتمًا جولة أوروبية استهدفت حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة؛ وتمهيدًا لانعقاد قمة رباعية، غدًا الأربعاء، في العاصمة الأردنية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وكان الديوان الملكي الأردني، أعلن في وقت سابق اليوم؛ أن القمة الرباعية ستبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.



وأشار الديوان - في بيان له اليوم - إلى أن المباحثات ستركز على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مضيفًا أن العاهل الأردني سيستضيف أيضًا قمة ثلاثية بمشاركة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس.