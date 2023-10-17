رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: فشلنا في صد عملية "طوفان الأقصى" وأتحمل مسؤوليتها

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال أهارون حاليفا، أن بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما يعرف بعملية "السيوف الحديدية"، سجلت إسرائيل فشلا استخباريا كبيرا في الهجوم الذي بدأته حركة حماس.
وأوضح حاليفا أن قيادة الاستخبارات العسكرية "أمان" فشلت في مهمتها الأكثر أهمية، وأنه بحكم منصبه كمسؤول عن تلك الشعبة الإسرائيلية يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الفشل.
ويشار إلى أن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، قد اعترف، بدوره، وبحكم منصبه، أيضا، أمس الاثنين، بفشل جهازه الاستخباري في إصدار إنذارات كان يمكنها أن تسمح بإحباط هجوم حركة حماس، الذي جرى في السابع من الشهر الجاري.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.