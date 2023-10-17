شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. 3061 شهيدًا و13750 جريحًا جراء عدوان الاحتلال المتواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 3061 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم، أن نحو3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 شخص في قطاع غزة.

كما أن 61 شهيدًا، ارتقوا وأصيب نحو 1250 شخصًا في الضفة الغربية.

جنوب قطاع غزة

واستشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في هجمات المحتل الإسرائيلي المكثفة على جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رح وخانيونس اللتان شهدتها موجة نزوح كبيرة بناء على طلب دولة الاحتلال منذ ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 60 فلسطينيا اسشهدوا ليل الاثنين/الثلاثاء بينهم نساء وأطفال جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.