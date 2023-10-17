الخارجية الروسية: موقف الولايات المتحدة والغرب عرقل اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للخارجية الروسية: "كما أظهر تصويت الأمس، فإن موقف واشنطن وعواصم غربية أخرى، هو الذي حال دون اتخاذ قرار طبيعي ومنطقي، يعتبر في هذه الظروف الراهنة واجب إنساني مطلق، وواجب أخلاقي لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي".

وأضافت الوزارة أن "الغرب لم يأخذ بالحسبان الاعتبارات الإنسانية، وقواعد القانون الدولي، والأسباب الجذرية للمشكلة الفلسطينية التي لم تحل، والتي أشارت إليها موسكو دوما في السنوات الأخيرة".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي إنساني، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار، فيما صوتت ضده كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.

وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضواً.

واقترحت روسيا مسودة النص المكونة من صفحة واحدة يوم الجمعة الماضي، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين، كما أدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال العدائية.