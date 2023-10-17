شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد بعد قصف الاحتلال مستشفى المعمداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الفلسطيني عن الحداد العام 3 أيام بعد هجوم العدوان على مستشفى المعمداني , كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة المئات مساء اليوم الثلاثاء، في قصف العدوان الإسرائيلي لمستشفى في مدينة غزة.

وصرح مصدر طبي فلسطيني بأن أعداد الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء في غزة نتيجة قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) يتراوح ما بين مائتين إلى ثلاثمئة شهيد.

فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".

ولفت معروف في تصريح صحفي إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات. وفي وقت سابق اليوم ارتفع إجمالي الضحايا الفلسطينيين إلى ثلاثة آلاف مع مواصلة الاحتلال هجماتها منذ السابع من الشهر الجاري. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة، و61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر".