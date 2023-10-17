شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال مسؤولية ارتكاب مجزرة إبادة جماعية بمستشفى المعمداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت الرئاسة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن ارتكاب مجزرة إبادة جماعية بقصف مستشفى المعمداني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن قصف مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، وعشرات المصابين من المدنيين غالبتهم نساء وأطفال.

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة: المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسراً من بيوتهم.