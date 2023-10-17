شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب اللبنانى بالتزكية فى جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب اللبنانى، الثلاثاء، عن فوز النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن بمنصبي أميني السر بالتزكية، فيما فاز بالتزكية المفوضون الثلاثة وهم النواب ميشال موسى وعبد الكريم كبارة وآجوب بقرادونيان.

كما أجريت خلال الجلسة التي عقدت اليوم انتخابات اللجان اللنيابية وذلك عملاً بنص الدستور في بداية العقد التشريعي الذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام.



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