شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على مجزرة المستشفى المعمدانى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة الليلة.

وطلب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاث أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدًا.

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