شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية لبنان: استهداف المستشفى المعمداني جريمة حرب بشعة وندعو المجتمع الدولي للتدخل فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بقصف إسرائيلي، معتبرة أن ما حدث جريمة حرب بشعة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن إسرائيل تضرب القانون الدولي مرة جديدة بعرض الحائط، وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة. ودعت الخارجية اللبنانية مجددا إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز