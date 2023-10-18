عضو المجلس الوطني الفلسطيني لسبوتنيك: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها إسرائيل وأمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن صواريخ الطائرات الإسرائيلية استهدفت المستشفى الأعزل، ما أدى إلى سقوط 500 شهيد فلسطيني ومئات الجرحى، مبينا أن ما حدث سيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

واعتبر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة والآثار والتداعيات المترتبة عليها بشكل مباشر.

وأكد أن استهداف مستشفى وقتل المرضى الأطفال والشييوخ والنساء هو أمر خارج عن نطاق الوعي الإنساني، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية والدول الغربية التي تدعم هذه الحرب المستعرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحمل كذلك المسؤولية.

ويرى أن الاستنكار والشجب لا يفيدان الآن، ولا بد من التحرك الجاد من كل شعوب العالم للجم هذه الحكومة المتطرفة ووقف الحرب المستعرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".

بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.