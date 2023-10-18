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المجموعة العربية بالأمم المتحدة: لو تدخل مجلس الأمن بالأمس لما حدث استهداف المستشفى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أدانت المجموعة العربية بالأمم المتحدة استهداف المستشفى المعمداني بغزة، وقالت رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة :"لو تدخل مجلس الأمن بالأمس لما حدث استهداف المستشفى اليوم".

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :": نطالب بملاحقة ومحاسبة من استهدف المستشفى بغزة".

وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة:" نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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