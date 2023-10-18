شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية بالأمم المتحدة: لو تدخل مجلس الأمن بالأمس لما حدث استهداف المستشفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المجموعة العربية بالأمم المتحدة استهداف المستشفى المعمداني بغزة، وقالت رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة :"لو تدخل مجلس الأمن بالأمس لما حدث استهداف المستشفى اليوم". وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :": نطالب بملاحقة ومحاسبة من استهدف المستشفى بغزة". وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة:" نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز