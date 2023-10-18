شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة احتجاجية فى تونس تنديدا بقصف المستشفى المعمدانى بـ غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التونسيون مسيرة احتجاجية بتونس، وذلك تضامنا مع فلسطين بعد قصف المستشفى المعمدانى بغزة، والتي راح ضحيتها المئات.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على جريمة جديدة، بعدما استهدفت قواته مستشفى المعمدانى، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 800 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، موضحة أن مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى وسط غزة.

وقدم تليفزيون الخليج 365 تغطية جديدة من إعداد إسلام شيبة وتقديم أحمد الجعفري حول ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الحداد العام لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى ثمانمائة شهيد، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة أن المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسراً من بيوتهم.