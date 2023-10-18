شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين قصف مستشفى المعمدانى وتدعو لاجتماع طارئ بمجلس الأمن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات جريمة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى ودعت الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم الأربعاء ؛ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب شن غارة على المستشفى؛ وفق" الإمارات اليوم".

وشددت خارجية الإمارات على ضرورة الوقف الفورى للعنف فى غزة وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية داعية المجتمع الدولى إلى بذل الجهود لحماية أرواح المدنيين الابرياء.

ومن جانب آخر؛ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرضت إليه اليوم مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي،

مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت "الخارجية" في بيانها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة انسانية سوية.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو لوقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

جاء قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات القتلى والجرحى، في اليوم الـ11 من العدوان على غزة