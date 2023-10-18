شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: قصف "المعمداني" جريمة وحشية تجرد مرتكبوها من كل القيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت رابطة العالم الإسلامي استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى في قطاع غزة، بأنه جريمة وحشية تجرد مرتكبوها من كل القيم الدينية والإنسانية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، دعا الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من هذه المجازر المروعة التي تعد انتهاكًا صارخًا لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

وأعرب ، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع فلسطين وشعبها العزيز في هذا المصاب الجلل، وفي مواجهة الجرائم البشعة بحق أهالي غزة.

وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، سائلًا المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.