شكرا لقرائتكم خبر عن 500 شهيد الحصيلة الأولية لمجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن التي من المقرر أن يجتمع فيها اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية.

جريمة حرب جديدة

فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الواقعة وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف".

ولفت معروف الى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

جريمة بشعة

وووصف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الأمربـ"الجريمة البشعة"، وقال في بيان: "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".