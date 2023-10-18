شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الهجوم على مستشفى المعمداني "غير مسبوق" في نطاقه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت منظمة الصحة العالمية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في شمال قطاع غزة بأنه أمر "غير مسبوق في نطاقه"، منددة بالهجوم على المستشفى وعلى المرافق الصحية في غزة.

وقال ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة: "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق، نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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أمر إخلاء

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المستشفى كان به مرضى وعاملون في مجال الرعاية الصحية ونازحون داخليًا عندما تعرض للقصف.

وأضاف أن "المستشفى هو واحد من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة يواجه أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرًا إلى انعدام الأمن حاليًا، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، ونقص سيارات الإسعاف والموظفين والطاقة الاستيعابية للأسرة في النظام الصحي والمأوى البديل للنازحين".