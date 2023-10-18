شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقصف بلدة عيتا الشعب اللبنانية ردا على إطلاق قذيفة مضادة للدبابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق قذيفة مضادة للدبابات على قوة تابعة للجيش في منطقة شيتولا والسياج الحدودي اللبناني قبل قليل.

وأضاف المتحدث: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان".

وتصاعدت توترات على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 اكتوبر.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.