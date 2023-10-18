شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يعبر عن فزعه إزاء مجزرة مستشفى المعمداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن فزعه لمقتل مئات الفلسطينيين في قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.

وكتب جوتيريش على موقع إكس: "المستشفيات وأفراد الفرق الطبية محميون بموجب القانون الإنساني الدولي".

مليون نازح في غزة

وحذرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، من أن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة "يتكدسون في منطقة أصغر من أي وقت مضى"، وأن المواد الأساسية المنقذة للحياة نفدت، ودعت إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات.

وقالت جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في اجتماع عقده مبعوثون عرب في القطاع: "تشير التقديرات الآن إلى أن ما يصل إلى مليون شخص فروا من منازلهم إلى أجزاء أخرى من غزة".

وقالت مسويا: "في الواقع، ليس لدى المدنيين مكان يذهبون إليه، لا مكان يهربون فيه من القنابل والصواريخ، ولا مكان يجدون فيه الماء أو الطعام، أو يهربون من الكارثة الإنسانية التي تتكشف".

وحثت على "وقف الأعمال العدائية لأسباب إنسانية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا يمكننا إرسال شاحنات وقوافل المساعدات الإنسانية بينما يستمر القصف، تجري مناقشات مكثفة نشارك فيها مع عدد من الأطراف لمحاولة توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية في أسرع وقت ممكن".