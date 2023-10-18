شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يلغي قمة بايدن مع الرئيسين المصري والفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغى الأردن القمة التي كان مقررًا أن تستضيفها عمان اليوم الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكل من الرئيسين المصري والفلسطيني لبحث الوضع في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الاجتماع سيُعقد عندما يكون من الممكن أن تتفق الأطراف على إنهاء "الحرب والمجازر ضد الفلسطينيين"، محملًا الاحتلال الإسرائيلي وعمليته العسكرية المسؤولية عن دفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

وكان من المتوقع أن يجري بايدن زيارة سريعة إلى فلسطين المحتلة، ثم يتوجه لاحقًا إلى الأردن حيث كان من المقرر أن يلتقي بحسب مسؤولين أردنيين، الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وكان من المقرر أن تركز القمة الرباعية التي يستضيفها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الحاجة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة لمنع وقوع كارثة إنسانية إلى جانب تهدئة الصراع مع إسرائيل.

مظاهرات غاضبة

وتسبب الغضب تجاه الاحتلال الإسرائيلي في خروج مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء بالقرب من سفارة الاحتلال في عمان، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين رددوا شعارات داعمة لحماس، وطالبوا الحكومة بإغلاق السفارة وإلغاء معاهدة السلام مع المحتل.

كما حاول عشرات الشباب اقتحام المجمع الخاضع لحراسة مشددة، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.