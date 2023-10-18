شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن.. روسيا تسعى للتنديد بالهجوم على "المعمداني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترحت روسيا إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى المعمداني غزة إلى مسودة قرار البرازيل في مجلس الأمن، حسبما صرح نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

ويصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع بعد ذلك أن يناقش المجلس، بناء على طلب الإمارات وروسيا، قصف مستشفى المعمداني في غزة الذي أسفر عن مقتل المئات أمس الثلاثاء.

وحمل المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور القوات الإسرائيلية مسؤولية "مذبحة" المستشفى، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

تأجيل التصويت

وكان من المقرر في البداية أن يصوّت مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا يوم الاثنين على مشروع القرار البرازيلي، لكنه تأجل 24 ساعة لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، ثم ضغطت الولايات المتحدة من أجل مزيد من التأجيل بينما يزور الرئيس جو بايدن الأراضي المحتلة اليوم الأربعاء.

ومشروع القرار البرازيلي في الأساس نسخة أكثر تفصيلًا من مسودة روسية فشل المجلس في إقرارها في تصويت يوم الاثنين، لكنه بدلًا من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، يدعو إلى وقف مؤقت للصراع للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.