شكرا لقرائتكم خبر عن دون إدانة مرتكب الجريمة.. بايدن "غاضب" من قصف مستشفى المعمداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه الشديد عقب قصف مستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، دون أن يدين مرتكب الجريمة، مكتفيًا بالقول إنهم يواصلون جمع المعلومات عن الحادث.

وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء: "أشعر بالغضب والحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي العربي في غزة، وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأرواح".

حماية أرواح المدنيين

وأضاف الرئيس الأمريكي: "فور سماع هذا الخبر، تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء إسرائيل، وأصدرت توجيهاتي إلى فريق الأمن القومي لمواصلة جمع المعلومات بشأن ما حدث بالضبط".

وتابع: "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه من أجل حماية أرواح المدنيين في أثناء الصراع، ونحن نحزن على المرضى والطواقم الطبية وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

إلغاء قمة عمان

وألغى الأردن القمة التي كان مقررًا أن تستضيفها عمان اليوم الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكل من الرئيسين المصري والفلسطيني لبحث الوضع في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الاجتماع سيُعقد عندما يكون من الممكن أن تتفق الأطراف على إنهاء "الحرب والمجازر ضد الفلسطينيين"، محملًا الاحتلال الإسرائيلي وعمليته العسكرية المسؤولية عن دفع المنطقة إلى حافة الهاوية.

وكان من المتوقع أن يجري بايدن زيارة سريعة إلى فلسطين المحتلة، ثم يتوجه لاحقًا إلى الأردن حيث كان من المقرر أن يلتقي بحسب مسؤولين أردنيين، الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وكانت القمة الرباعية ستركز على الحاجة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة لمنع وقوع كارثة إنسانية إلى جانب تهدئة الصراع مع إسرائيل.