شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب البرلمان العربي أن بمحاكمة قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرًا المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومنها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة التي ارتكبها باستهداف المستشفى الأهلي في غزة.

ووصف البرلمان العربي في بيان له، قصف واستهداف المستشفيات بالانتهاك الخطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

500 شهيد

استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.