شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبًا بمحاسبة حكومة الاحتلال.. عباس: لن نسمح بنكبة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، واصفًا اللحظة بأنها "مصيرية وخطيرة، ولا يمكن أن تواجه إلا بالوحدة والصمود في وجه العدوان الإسرائيلي".

وقال عباس: "لن نسمح بنكبة جديدة، ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى، والمخطط الإسرائيلي بالتهجير لن يمر وسنتصدى له بكل السبل".

ووصف مستهل اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، قصف إسرائيل مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة مساء الثلاثاء وقتل 500 فلسطيني فيه، بأنه "جريمة لا تغتفر".

وأشار عباس إلى أنه قطع زيارته إلى الأردن وعاد إلى رام الله، وألغى قمة كانت مقررة اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتشاور مع الأردن ومصر.

500 شهيد

استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.