شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر للفلسطينيين: الغرب يخشى اعتصامكم بالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الأزهر الشريف، الأمتين العربية والإسلامية، بأن تعيدا النظر جذريًا في الاعتماد على "الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس".

وأوضح الأزهر، في بيان مساء الثلاثاءـ أنه "على الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتل على أرض غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن، وأصبحت من المضحكات المبكيات".

الاعتصام بالله ورسوله

وذقال الأزهر الشريف موجهًا حديثه للفلسطينيين: "عليكم أن تواجهوا الغرب معتصمين بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبصمودكم في وجه هجماته الوحشية البربرية، وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيد".

وأضاف: "على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عدة وعتاد، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًا فقد الضمير والشعور والإحساس، وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء".