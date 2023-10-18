شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قصف مستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اليمن أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الفلسطينيين، هو جريمة ضد الإنسانية.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

أخبار متعلقة منظمة فلسطينية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الأزهر للفلسطينيين: الغرب يخشى اعتصامكم بالله

500 شهيد

استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلي المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.