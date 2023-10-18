شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا وباكستان تدينان الهجوم الوحشي على مستشفى المعمدان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت تركيا بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمدان في غزة الذي لاقى على إثره مئات القتلى والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن بلادها تستنكر بأشد العبارات الهجوم الوحشي الإسرائيلي على مستشفى في غزة، معربة عن غضبها لما خلفة الهجوم من مئات القتلى والمصابين.

إدانة باكستانية

كما أدانت باكستان بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

وعدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد فوري للقصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وللإفلات من العقاب الذي مارسته السلطات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.