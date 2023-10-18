شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ممارسات الاحتلال في غزة لا يقرها دين ولا قانون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "وضع حد فوري لهذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية".

وأعربت الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأربعاء، أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يُعد خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني".

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، ودعت إلى "وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية".

500 شهيد

استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.

وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.