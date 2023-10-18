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المغرب يدين القصف الإسرائيلى لمستشفى "المعمدانى" بغزة

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القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة المغربية بشدة قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.


وجددت المملكة المغربية مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأكدت المملكة المغربية، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، على الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية في أسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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