شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يدين القصف الإسرائيلى لمستشفى "المعمدانى" بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة المغربية بشدة قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.



وجددت المملكة المغربية مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأكدت المملكة المغربية، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، على الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية في أسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.