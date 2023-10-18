شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن إسرائيل وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار بشأن إسرائيل وغزة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

واقترحت روسيا إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، إلى مسودة مشروع القرار الذي صاغته البرازيل.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة عبر تطبيق تيليجرام: "استكملنا اليوم التعديل المتعلق باستنكار الغارات على غزة، بالتنديد بالغارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".

وكان قد ناشد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بالاسترشاد بقواعد القانون الدولى الإنسانى بدون استثناءات، وألا يرسلوا رسالة مفادها أن حياة الفلسطينيين غير مهمة.

جاء ذلك عقب رفض مجلس الأمن تبني مشروع القرار الروسي، الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن صوت لصالحه 5 أعضاء فقط وعارضه 4 دول، وامتناع 6 عن التصويت، بعد مشاورات مغلقة عقدها أعضاء المجلس الخمسة عشر، فجر اليوم الثلاثاء. وشدد على ضرورة فعل 3 أمور الآن؛ وقف الهجوم على الشعب الفلسطيني.. السماح بالوصول الإنساني الفوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة.. وقف النقل الإجباري للفلسطينيين".

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