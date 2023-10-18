شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: دول مجلس التعاون تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مواقف دول مجلس التعاون التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، باعتبارها محورًا ثابتًا منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون قبل 4 عقود، وإيمانًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمسكًا بموقفها المنادي بتطبيق القرارات الدولية،

وأشار إلى أن مجلس التعاون مواقفه ثابتة ومناهضة لانتهاكات السلطات الإسرائيلية المتكررة، دعمًا منه للشعب الفلسطيني، ومحملًا السلطة الإسرائيلية كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، وما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.

وأكد أن الانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، باتت أمرًا لا يمكن السكوت عليه.

داء ذلك خلال مشاركة البديوي في الدورة الاستثنائية 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

تصاعد القصف العشوائي

وأوضح البديوي أن الدورة الاستثنائية 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ناقشت تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة، وحجم التداعيات والأحداث الجسيمة الناجمة عن التصعيد الأخير.

وأضاف أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك.

حماية الشعب الفلسطيني

وجدد البديوي دعوة المجتمع الدولي للتدخل السريع، والعمل لحماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والمطالبة بشكل فوري لوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل في غزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة للمواطنين هناك، ورفع الحصار.

بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجلاء المصابين والالتزام بالقوانين الدولية والقانون الإنساني، والرفض بشكل قاطع أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللمبادئ الدولية.

وأكد أن مجلس التعاون يقف مساندًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويواصل سعيه بعزم لإيجاد حل عادل وشامل يضع نهاية لهذا الصراع المستمر، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.

ودعا إلى حل هذه القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.