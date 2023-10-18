عضو عربي سابق في الكنيست لـ"الخليج 365": تصريحات نتنياهو بشأن قصف مستشفى المعمداني "ساقطة"

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وأضاف أن "الاحتلال قام بهذه الطريقة البشعة والنكراء التي لم يشهدها العالم لا في الحرب الأولى ولا في التانية"، مؤكدا أن "نتنياهو وحكومته يحاولون التهرب من المسؤولية ومن هول الجريمة وتأثيرها على الرأي العام العالمي والعربي والإسلامي".
أمس, 20:42 GMT
وتابع كنعان: "إسرائيل وحكومتها هي المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء التي نديها بكل المعاني"، مردفا: "استهداف مستشفى هو القصد منه قتل المدنيين والأبرياء والذين يعالجون كما ورد على لسان الطواقم الطبية".
وختم كنعاني بالقول: "الإصابات دقيقة جدا نتيحة الطائرات الحربية التي تدرك كيف تقصف مثل هذه الأماكن، وكلنا شاهدنا ما حل في المستشفى وقتل وجرح المئات من الأبرياء".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.