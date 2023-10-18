شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: جريمة "المعمداني" من أبشع المجازر ضد الانسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت سوريا ما أقدمت عليه قوات الاحتلال في عدوانها على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، بأنه يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الانسانية في العصر الحديث، وأكثرها دموية".

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان: "إن الجمهورية العربية السورية تعد هذه المجزرة بحق مئات الأبرياء في غزة عملًا وحشيًا يعبر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل".

استمرار نهج العصابات

أضاف البيان: "هذه الجريمة الشنيعة لا تذكرنا إلا بجرائم هذا الكيان الذي قام وتأسس على المجازر، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت الكيان الصهيوني المجرم".

وتابع: "الجمهورية العربية السورية تحمل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر، لكونها شريكة للكيان الصهيوني في كل عمليات القتل المنظم ضد الشعب الفلسطيني".