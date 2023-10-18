شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على معظم أنحاء غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا، فى قصف مدفعى وجوى وبحرى إسرائيلى، شمل جميع مناطق القطاع .

وأوضحت المصادر أن نحو 30 شخصا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد اثنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين في جنوب القطاع، برفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.