شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة بعد قصف مستشفى المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء، إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك بعد الضربة التى تعرض لها المستشفى الأهلى "المعمدانى" وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وقال جوتيريش - في خطاب ألقاه في بكين خلال منتدى "الحزام والطريق" ، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "فزعه" من مقتل المئات في الضربة التي استهدفت المستشفى بغزة، قائلا "إن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا إسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".