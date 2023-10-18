شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تمنع دخول منظمات المجتمع المدنى لرصد الانتهاكات بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصرى اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمنع دخول منظمات المجتمع المدنى لرصد أى انتهاكات دولية أو تجاوزات فى حق الشعب الفلسطينى.

وقال نصرى - فى مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) - "إن الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني دورها رصد وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات وتقديمها للمجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال الآليات المتاحة، ولكن يتم التعامل في الوقت الحالي بالتقارير الأولية التي تصدر عن وسائل الإعلام رغم عدم دقتها لرفض الجانب الإسرائيلي دخول منظمات المجتمع المدني".

وأضاف "أن هناك حالة من الصمت من قبل المنظمات الحقوقية لما يحدث، لذلك فالحرب في الوقت الحالي هي حرب إعلامية لها أدوات تفوق أدوات منظمات المجتمع المدنى فلابد من التعاون على المستوى الإعلامي لكشف جرائم الحرب التي تتم في قطاع غزة والمستمرة منذ سنوات طويلة".

وأشار إلى أنه تم رصد اعتقال خارج نطاق القانون وتهجير قسرى وإبادة جماعية وتطهير عرقي من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن أن الإعلام الأوروبي والأمريكي يروج إلى ما يحدث في إسرائيل هو حالة دفاع.