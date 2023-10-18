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الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة العربية، قامت بتنكيس الأعلام حدادًا على هذه "الجريمة البشعة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بنزلاء المستشفى العزّل عمدا.
وقصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 18.10.2023
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".

وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".

الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - الخليج 365 عربي, 1920, 18.10.2023
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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