غوتيريش: هجمات "حماس" لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف غوتيريش أمام منتدى "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في بكين، إن هجمات "حماس" في الـ 7من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هي "أعمال إرهاب" لا يمكن تبريرها.

وتابع: "لكن هذه الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وواصل: "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري (...) لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

كما دعا إسرائيل إلى "السماح فورًا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود، لسكان غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".

وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".