الخليج اليوم .. رئيس "أرامكو": الطلب على النفط سيصل لـ 103 ملايين برميل يوميا بالنصف الثاني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2023 سيصل 103 ملايين برميل يوميا.

وأضاف الناصر، أن خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 على الطريق الصحيح.

وتابع :"إذا أردنا زيادة إنتاج النفط فسنكون قادرين على القيام بذلك في غضون أسبوعين".

كان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، قال إن الطاقة التقليدية مستمرة لأن تكون المنتج الأساسي في السوق، وتستحوذ حاليا على نسبة 95% من إجمالي الإمدادات المتاحة.

وأوضح الناصر في كلمته على هامش مشاركته في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، إن مصادر الطاقة المتجددة تظهر نموا كبيرا ولكنها تبدأ من قاعدة متواضعة، حيث 5% فقط من مجموعة إمدادات الطاقة حول العالم حاليا.

وأضاف: "بعد جائحة كورونا لم تكن هناك طاقة كافية لتلبية الطلب العالمي مما أدى لارتفاع الأسعار".