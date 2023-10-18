الخليج اليوم .. السعودية تندد بقصف مستشفى المعمداني: جريمة شنيعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ندّدت الملكة العربية السعودية الثلاثاء بـ"الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها إسرائيل بقصف مستشفى في غزة تسبّب بمقتل وإصابة المئات.

"جريمة شنيعة"

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنّ المملكة "تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين"، مشيرة إلى أنها "ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".

مقتل نحو 500 فلسطيني

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت أن ضربة جوية إسرائيلية اليوم الثلاثاء أدت لمقتل نحو 500 فلسطيني في مستشفى بمدينة غزة مكتظ بالمرضى والنازحين.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم منفرد بغزة منذ أن شنت إسرائيل قصفا متواصلا للمنطقة المكتظة بالسكان ردا على هجوم دام شنه مسلحو حماس عبر الحدود على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

عشية زيارة بايدن

يأتي هذا الهجوم عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل لإظهار الدعم لها في حربها مع حماس التي تحكم القطاع.