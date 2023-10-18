الخليج اليوم .. مصر تنفذ مشروعات ضخمة في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستعد مصر لتنفيذ مشروعات ضخمة في السعودية بعدما أعلنت وزارة النقل المصرية الموافقة على إنشاء مقر لشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة.

وأكد استاذ هندسة الطرق عبد الله أبو خضرة أن مصر تسعى إلى نقل الخبرات المصرية التي قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة بتحديات ضخمة في جداول زمنية غير مسبوقة إلى المحيط الخارجي والإقليمي، حيث تمت الموافقة على إنشاء مقر للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في السعودية، بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالمملكة.

وتابع أبو خضرة في تصريحات لـRT: " مصر والسعودية تمتلكان فرصا ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلهما لتكوين شراكات ضخمة مما يعمل على استدامة الأعمال وتحقيق فائدة مشتركة للشعبين، حيث تحرص السعودية على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، كما ان وزارة النقل تسعى إلى التوسع والدخول في أنشطة أخرى بخلاف الطرق والكباري والتوسع خارجيا في الدول العربية وخاصة دول الجوار".

ونوه بأن الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، هي شركة حكومية تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، ويتبعها 4 شركات تم تأسيسهم عام 1963، وقد قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العــام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه، وقد بلغت الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 / 2024، وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال، وأثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار، حيث تم تقدير الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه.

وتقوم الشركة القابضة بتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها والتوسع في الدخول في أنشطة ومشاريع إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في إفريقيا والدول العربية، كما تعمل الشركة القابضة على التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة.