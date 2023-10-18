الخليج اليوم .. السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 6 دول جديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اتخذت وزارة السياحة السعودية خطوة جديدة تعنى بمنح تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لست دولٍ جديدة هي تركيا وتايلاند وموريشيوس وسيشل وبنما، بالإضافة إلى دولة سانت كيتس ونيفيس.

وقالت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، على موقع "إكس- تويتر سابقا"، إنه يمكن لحاملي جنسية هذه الدول التقدم بطلب تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلكترونيًا أو طلبها عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وبحسب الوزارة فإن تأشيرة الزيارة تسمح بالسياحة وأداء العمرة بالإضافة إلى الأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء.

وتأتي الخطوة اتساقًا مع إستراتيجية السياحة في المملكة وتطلعات القطاع السياحي المتوافقة مع رؤية 2030 التي تشمل رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد عن 10%، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية تُعطى فيها الأولوية لأبناء الوطن، وجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتُمكّن تأشيرة الزيارة الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، وتشترط لائحتها التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة. بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية دائمًا.

كما نوَّهت الوزارة إلى أن تأشيرة الزيارة لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تُمكّن من أداء العمرة أثناء موسم الحج، وهي امتداد للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي في صميم الأهداف الرئيسية للرؤية.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت في27 سبتمبر من عام 2019م تأشيرة الزيارة باستهداف 49 دولة لتصبح بعد إضافة الدول الجديدة لتشمل 63 دولة، كما اعتمدت وزارة السياحة أيضًا مارس الماضي تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توسعت في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول المجلس دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف عن كثب على التراث والوجهات السياحية السعودية.

وتعتزم وزارة السياحة توسيع نظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطق إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.