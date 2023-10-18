شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى: الهجوم على مستشفى المعمدانى جريمة حرب وإبادة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، الاستهداف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى "المعمدانى" فى قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد، معتبرًا إياه جريمة حرب وإبادة جماعية.

وقال المنفي - في بيان وفقا لوكالة ألأنباء الليبية "وال" - :"إننا ندين ونستنكر بشدة الاستهداف الوحشي لمستشفى المعمداني بغزة، والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وجدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رفضه للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة ، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر.

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