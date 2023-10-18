شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 شهيد فى قطاع غزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 3300 شخص في قطاع غزة حتى الآن، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أحمد جبريل إن الوضع الصحى فى غزة كارثى بسبب نفاد المواد الطبية والوقود .

وأصاف جبريل - في تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز عربية" -أن الوضع الصحي في غزة كارثي ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة فضلا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة "، مؤكدا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات. وأكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة " ، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات .

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