شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيفيل": لا خطط لمغادرة لبنان ونبذل قصارى الجهد لنزع فتيل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتى، أنه لا خطط لمغادرة لبنان، مشددا على أن القوة الأممية تبذل قصارى الجهد على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع .

وأضاف تيننتي في بيان اليوم الأربعاء، أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم. وأشار إلى أن عمل اليونيفيل مستمر بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل عمليات تبديل القوات داخل وخارج لبنان.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز