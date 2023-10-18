إيران تدعو إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل وطرد سفرائها من الدول التي لها علاقات معها

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دبي - محمود عبدالرازق - ودعا عبد اللهيان "الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني"، مشددًا على ضرورة "طرد سفراء النظام الإسرائيلي من الدول التي لها علاقات معه".
وقال إن "إيران والسعودية متفقتان على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة"، مؤكدًا أن "المقاومة في المنطقة مستقلة ولا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الظروف على هذا الشكل".
أمس, 12:08 GMT
واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".
وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، مشيرة إلى أن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، سقطوا ما بين شهيد وجريح".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".