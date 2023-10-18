شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. قوات الاحتلال تعتقل 49 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 49 فلسطينياً، اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات وقرى في الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين 30 فلسطينياً، من مدينة الخليل، كما اعتقلت 19 فلسطينياً، خلال عمليات دهم لقرى وبلدات بيت لحم ورام الله.

الهلال الأحمر الفلسطيني

في سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تنديداً بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.