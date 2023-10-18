شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الإسرائيلية بموسكو تشدد الإجراءات الأمنية فى أعقاب احتجاجات مناهضة لتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الإسرائيلى لدى موسكو ألكسندر بن تسفى، اليوم الأربعاء، إن سفارة إسرائيل فى روسيا تشدد الإجراءات الأمنية فى أعقاب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

وأضاف بن تسفي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "لم نتلق أى تهديدات، لكن الإجراءات الأمنية جارية". وكانت احتجاجات حاشدة، قد اندلعت الليلة الماضية، في عدد من المدن التركية، وتم تنظيم احتجاجات بالقرب من سفارتي المملكة المتحدة وفرنسا في طهران، في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة أسفر عن مصرع مئات الأشخاص.

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