شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: يجب إيصال المساعدات ورفع الحصار عن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، حول تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودى - فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما طالب وزير الخارجية السعودي بضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.