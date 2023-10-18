شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال المؤتمر 35 الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى فى القصر الحكومى وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الاتحاد البرلمانى العربى رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، وحضور رؤساء البرلمانات والوفود النيابية العربية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك يأتي لمناقشة قضية الاعتداء الإسرائيلي على غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز